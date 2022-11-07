تفاصيل مزادات هيئة الخدمات الحكومية في نوفمبر.. محلات وسيارات وبضائع

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن انطلاق مزاد يوم 13 نوفمبر لبيع محلات ووحدات إدارية ومخبر تابعة لوزارة الإسكان والمرافق بمحافظة السويس، ووفق البوابة الإلكترونية التابعة لها أن مواصفات المحلات كما يلي:

55 محلا بمشروع إنشاء الـ118 عمارة بحي عتاقة بموقع مدينة الدكتور أحمد زويل المرحلة الثالثة بمساحة 11.25م2 للمحل الواحد.

20 وحدة إدارية بمشروع إنشاء الـ118 عمارة بحي عتاقة في مدينة الدكتور أحمد زويل المرحلة الثالثة، بمساحة 78.75 م2 للوحدة الإدارية الواحدة.

مخبز بمساحة 165 م2 في مشروع إسكان السويس بمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وأوضحت «الهيئة»، أن تأمين دخول المزاد سيكون 10000 جنيه، ويتم دفع 10% فور رسوم المزاد، و90% خلال ثلاث شهور، وتقام جلسة المزاد بقاعة الطوارئ والأزمات أمام المدرسة الثانوية العسكرية بحي السويس وتبدأ الجلسة 12 ظهرا.

على أن تُطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع محمد حامد فهمي بالدقي الجيزة ومديرية الإسكان بمحافظة السويس، ويتم البيع بدون عمولة والمعاينة أساس البيع.

مزاد 16 نوفمبر لبيع بضائع جمارك السخنة والسويس

كما أعلنت الهيئة عن مزاد 16 نوفمبر لبيع بضائع جمارك السخنة والسويس التي تشمل أقمشة، رخام، أجهزة رياضية، نجف ولمبات، كمامات، أجهزة كهربائية، ملابس، قطع غيار سيارات، مفروشات وخلافه من البضائع الجمركية المختلفة.

وتقام جلسة المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بالجيزة، على أن يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي بالدقي، ويتم دفع 10 آلاف تأمين دخول المزاد، و30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما، ويجب أن يتم شراء كراسة الشروط ودخول المزاد بها.

مزاد 9 نوفمبر لبيع سيارات جمارك الإسكندرية

وأوضحت الهيئة عبر بوابة التعاقدات العامة عن مزاد يضم سيارات جمارك الإسكندرية والدخيلة وسفاجا ونويبع سيارات ملاكي وأتوبيس وميكروباص وبيك أب ماركات مرسيدس وتويوتا وهوندا ولادا وايسوزو ونيسان وبورش وفولكس وبي إم دبليو، وشيفروليه، دودج، كيا، أوبل، جيب شيروكي، فولفو، شيفروليه يوم 9 نوفمبر.