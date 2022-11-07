الرئيس التنفيذي لـ«إلكترولكس مصر»: نصدر منتجاتنا إلى 25 دولة.. وحققنا خطوات واضحة لتحويل مصر إلى قاعدة تصديرية

أكد ميسم الحناوى، الرئيس التنفيذى لشركة «إلكترولكس مصر»، نجاح منتجات «إلكترولكس»، وأن الشركة تولى اهتماماً كبيراً بدعم استراتيجية توطين الصناعة ورؤية مصر 2030 ودعم الاقتصاد الوطنى، وذلك من خلال دعم الصادرات.

وأضاف خلال الزيارة التى نظمتها شركة «إلكترولكس» لمصنعيها بمنطقة العاشر من رمضان، وهما مصنع «إلكترولكس» للثلاجات والغسالات والسخانات الكهربائية، ومصنع البوتاجازات وسخانات الغاز، أن الشركة حقّقت خطوات واضحة وثابتة فى إطار تنفيذ استراتيجيتنا لتحويل مصر إلى قاعدة تصديرية، حيث نجحنا فى تصدير منتجاتنا إلى أكثر من 25 دولة فى أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أمريكا، وقريباً جداً فى أوروبا، وهو ما يؤكد اهتمام «إلكترولكس» بجودة ومواصفات منتجاتها واعتمادها على استخدام أحدث التكنولوجيا العالمية فى التصنيع. وتابع أن «إلكترولكس» تعتبر مصر من الأسواق الواعدة التى تتمتع بأهمية تاريخية واستراتيجية فى المنطقة وتحرص على الاستثمار فى السوق المصرية وتطبيق استراتيجية واضحة لدعم الاستدامة داخل مصانعها ولدى مورديها الذين تقوم بالتعامل معهم، مثل استخدام مواد بديلة للبلاستيك، والتقليل من انبعاث ثانى أكسيد الكربون، ومعالجة المياه، وإعادة تدوير المخلفات الصناعية واستخدام الطاقة البديلة لدعم استراتيجية الحكومة الهادفة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات النظيفة فى توليد الكهرباء. وأوضح أن «إلكترولكس» تعمل على تنفيذ خطة لتعزيز وجودها فى السوق المصرية، حيث تمتلك الشركة الحصة السوقية الأكبر ضمن سوق السخانات والغسالات فى مصر بمنتجات ذات جودة عالمية وتكنولوجيا متطورة تستوعب جميع أنظمة الطاقة الحالية والمستقبلية وبأسعار تنافسية.