أمطار اليوم بالمحافظات.. منها القاهرة والإسكندرية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود أمطار اليوم بالمحافظات، وذلك مع تكون طقس غائم جزئيا على بعض المحافظات، ونشاط لحركة الرياح أحيانا على مدار اليوم، على أن تكون حالة الطقس معتدل مائل إلى البرودة ليلا على كافة الأنحاء، كما تتوقع الأرصاد سقوط أمطار خلال الفترة المقبلة.

أماكن الأمطار بالمحافظات

وجاءت نسبة سقوط أمطار اليوم بالمحافظات ما بين 30% إلى 50%، مع تحذيرات من الأرصاد إلى المواطنين بتوخي الحذر حيث إن هناك انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة مع هطول الأمطار المتفاوتة الشدة اليوم.

أماكن سقوط الأمطار في كل محافظة

وعن نسبة سقوط الأمطار اليوم في محافظة القاهرة تصل إلى 20% على أن تتعرض إلى طقس غائم جزئيا على مدار اليوم.

فيما تشهد محافظات الأمطار «الدقهلية، الغربية، المنوفية، الشرقية، القليوبية، الشرقية، مدن القناة» إلى سقوط أمطار 30% مع طقس غائم جزئيا.

وجاءت نسبة سقوط الأمطار بمحافظات «البحيرة، الإسكندرية، دمياط، كفرالشيخ وبورسعيد، رفح» 40% وذلك على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية وهي «مطروح، السلوم، وسط سيناء» سقوط أمطار تصل إلى 50%، مع نشاط لحركة الرياح.

انعدام فرص سقوط الأمطار بمحافظات الصعيد

بينما انعدمت فرص سقوط الأمطار في محافظات الصعيد وهي «المنيا، قنا، بني سويف، الفيوم، الأقصر، أسوان، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر» على أن يكون الطقس الخاص بهم مشمسا مائلا إلى البرودة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر وارتداء الملابس لا سيما في الساعات الأولى من الصباح.