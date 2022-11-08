تحرير 127 محضرًا تموينيًا متنوعًا في حملات مكبرة بسوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة، والوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، على مدار الساعات الماضية، عدة حملات تموينية مكثفة، أسفرت عن تحرير 127 محضرًا تموينيًا متنوعًا بدائرة المحافظة.

تحرير 127 محضرًا تموينيًا متنوعًا بسوهاج

وقال المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة تموين سوهاج، إن المحاضر المحررة جاءت بواقع 103 محاضر مخالفة للمخابز والمطاحن، وعدد 24 مخالفة في أخرى في الأسواق.

وتنوعت المخالفات التموينية التي جرى ضبطها، ما بين مخالفات «عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وسلع منتهية الصلاحية وسلع مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز»، بالإضافة إلى محضري مواد بترولية.

إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية

وأضاف «إبراهيم» أن المدرية تكثف جهودها في القيام بحملات تموينية متكررة لضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة المنتجات والسلع الغذائية، ومدى صلاحيتها وجودتها حرصًا على حرصا على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم الكامل إلى مستحقيه.