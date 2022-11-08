«أحمد» يطلق حملة للاستغناء عن الوجبات الجاهزة لدعم COP27: «لا للبرجر»

يقف أحمد سبع، وسط زحام الطلبة، داخل حرم الجامعة الأمريكية، يلوح بيديه حاملًا لافتة صغيرة، تدعو للاستغناء عن «البرجر» والوجبات السريعة، لتقليل تأثيرها السلبي على صحة الإنسان، وإنقاذ الكوكب من الدمار، كانت هذه هي فكرته لدعم قمة المناخ Cop27، التي تقام فعالياتها في مدينة شرم الشيخ.

قرر أحمد سبع، عضو مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، أن يكون نشطًا وفعالًا، في الأحداث المهمة للشباب والبيئة، وكانت خطوته الأولى حضور مؤتمر LCOY المحلي، الذي تقام فعالياته داخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، للاستماع لأفكار شباب من محافظات مختلفة، يعرضون وجهات نظرهم ومبادراتهم للحد من آثار التغيرات المناخية، وشاهد بعض الحاضرين يتناولون «البرجر» من إحدى الشركات، ومن هنا جاء فكرته.

مبادرة «لا للبرجر» لإنقاذ الكوكب

قال الشاب في تصريحات لـ«الوطن»: «إن المناخ قضية تهم كل الأسباب والأجيال القادمة، لأنها ستؤثر على مستقبلهم»، مشيرًا إلى أنه لاحظ بعض الشباب يتحدثون دون فعل حقيقي، على أرض الواقع، فكتب عبارة «لا للبرجر»، على ورقة بيضاء، بين شباب المؤتمر، وبدأ بشرح تأثير تناول الوجبات الجاهزة على صحة الإنسان، وتأثير تناول اللحوم بشكل عام، والحلول الممكنة لإنقاذ الكوكب، لتلقى فكرته إشادات واسعة من الحاضرين، وفقًا له.

رفض «أحمد» توزيع «البرجر»

حول «أحمد» فكرته لمبادرة، بالوقوف بهذه الورقة في حرم الجامعة الأمريكية، التي تنادي بالاستدامة دائمًا، والإعلان بشكل واضح وصريح، عن رفض توزيع وجبات «البرجر»، على الشباب المشارك في مؤتمر شباب المناخ المحلي LCOY، لأنه يتعارض مع أهداف ورسالة المؤتمر، ولا تتناسب مع المبادئ التي دعا إليها المتحدثون على المنصة، بضرورة تجنب الوجبات السريعة، وبخاصة اللحوم المصنعة، بحسب كلامه.

بدائل الوجبات الجاهزة واللحوم

تبنى المؤتمر أفكارًا عديدة تدور حول الوجبات الجاهزة، في إطار التصدي للتغيرات المناخية، منها تناول كميات قليلة من اللحوم، وتوفير بدائل مناسبة من الخضار والفاكهة في عبوات صحية، وفقًا له، موضحًا: «بنحاول ننشر ثقافة جديدة، منها إننا ناكل خضار بدل اللحوم».

خطر الوجبات السريعة على الصحة والبيئة

وأكد الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بطب القصر العيني بجامعة القاهرة، في حوار سابق لـ«الوطن»، عن ضرورة الابتعاد عن الأطعمة الجاهزة والمصنعة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكريات والدهون، تهيج القولون العصبي، وتسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، وهو ليس مرضًا وإنما مُشكلة صحية، يصبح فيها الإنسان غير قادر على هضم الطعام بصورة صحيحة، ومع الوقت قد تؤدي لسرطان القولون، خاصة عند الرجال.

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للبيئة، أشارت في وقت سابق إلى خطر تناول اللحوم المصنعة، والوجبات السريعة على البيئة، لانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري منها، والتي تعتبر أكثر الطرق تدميرًا لكوكب الأرض.