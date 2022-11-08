مسؤول قبرصي: خطة مواجهة تغيّر المناخ تتطلب تعاون عالمي لوقف المخاطر

قال مسؤول التغير المناخي في قبرص، كوستاس بازونجلاس، إنّ خطة العمل الإقليمية الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية لتحقيق أفضل النتائج لمؤتمر الأطراف COP 27، تعتمد على النتائج العلمية للمراكز البحثية، ومع التركيز على العمل والتحذيرات، لا يمكن الاستغناء عن هذه الخطة، التي تحتاج بالتعاون مع دول الخليج العربي وغيرها من المناطق حول العالم، إلى انتباه وتركيز العالم أجمع على المخاطر المناخية.

مخاطر التغير المناخي

وأضاف بازونجلاس، خلال كلمته في قمة رؤساء الدول لانطلاق شرق المتوسط ومبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّه بناءً على الإنذارات والتحذيرات المناخية، يجب وضع كل الأدلة العلمية، إذ إنّ آثار التغير المناخي تصل إلى العالم أجمع وهناك تداعيات كبيرة تتطلب إجراءات حاسمة للحد من المخاطر، وأن يكون هناك التمويل اللازم لدعم الإجراءات، ليس فقط في المنطقة بل في العالم أجمع.

وشدد مسؤول التغير المناخي في قبرص، على أنّ المبادرات لا تتعلق بتفهم الكارثة فقط، بل تدعم الأعمال التعاونية بين القطاعات المتعلقة بالتغيرات المناخية التي تؤثر عليها، ووضع إجراءات عملية للتنفيذ، فهي تستدعي اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الهدف وحماية المناخ.

خطة عمل وحلول قابلة للتطبيق

وأوضح بازونجلاس، أنّ خلفية العمل تضع تقييما لموقف كل قطاع، من خلال بناء القدرات ودعم الأعمال البحثية والإجراءات التنفيذية، كما تسمح باقتراح خطة عمل وحلول قابلة للتطبيق، لتناول التغير المناخي في القطاعات المختلفة، والإجراءات الضرورية خارج حدود الوطن لضمان تحقيق الهدف النهائي.

ولفت إلى عدم إمكانية عمل كل دولة بمفردها، مشيرًا إلى أنّ خطة العمل بشأن المناخ موجودة على أجهزة الحاسب والأوراق، لكن هناك حاجة إلى إجراءات جادة لتنفيذها على أرض الواقع وتنسيق الجهود مع الدول والأطراف المعنية، ووضع الإجراءات قيد التنفيذ بشكل علمي، وتقييم التكاليف وما هي التكنولوجيا التي يمكن استغلالها لتحقيق الهدف.

وأكد ضرورة أن يكون هناك نموذج لوضع القدرات العلمية لتناول الكوارث، وكيف يمكن تخصيص الوقت والمكان لمتخذي القرار والإجراءات العملية لتنفيذ كل ما يلزم، مع الوضع في الاعتبار التكاليف والموارد المالية في فترة زمنية مناسبة.