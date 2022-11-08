تنفيذ 86 ألف حكم قضائي وضبط 39 كيلو بانجو وحشيش وهيروين خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 118 قطعة سلاح ناري بحوزة 104 متهمين، وتنفيذ 85610 أحكام قضائية متنوعة.

ضبط التشكيلات العصابية

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، جرى ضبط تشكيل عصابي ضمّ 4 متهمين بارتكاب 5 حوادث متنوعة، وضبط 194 قضية مواد مخدرة بإجمالي 211 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 18,747 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 10,750 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 8,894 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,380 كيلو جرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 3,175 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 1,620 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 263 جراما، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 60 جراما، وكمية من مخدر البودر وزنت 441 جراما، و1585 قرصا مخدرا.

كما جرى ضبط 28 متهما هاربا، وضبط 22 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 354 دراجة نارية مخالفة، وضبط 25852 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 52 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات الأمنية.