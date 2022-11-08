من نادى جولف مدينتى.. انطلاق البطولة "الدولية للاشيان تور" وأون تايم سبورتس تنقلها حصرياً

من نادى جولف مدينتي .. تنطلق فعاليات البطولة الدولية "للاشيان تور " – "سلسلة الجولة الاسيوية" احد اهم وابرز بطولات الجولف للمحترفين حول العالم يوم الخميس القادم.

وتقام البطولة في نادي مدينتي للجولف – التابع لمجموعة طلعت مصطفى - في الفترة من الخميس 10 إلى الاحد 13 نوفمبر بمشاركة أكثر من 120 لاعباً محترفاً من أفضل لاعبي الجولف حول العالم ، ويبلغ مجموع جوائز البطولة نحو 1.5 مليون دولار ، ما يجعلها أول وأكبر بطولة عالمية لمحترفي الجولف تقام في مصر.

وتحظي البطولة الدولية باهتمام عالمي كبير ، حيث سيتم بثها مباشرة إلى أكثر من 60 دولة حول العالم ، فيما يتم بثها في مصر حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس.