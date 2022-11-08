أماكن عرض فيلم الأكشن One Way بالسينمات داخل مصر

تعرض السينمات المصرية فيلم الأكشن One Way، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، حول قصة المُجرم فريدي، والذي يحاول الهرب بحقيبته المحملة بالأموال والمخدرات، ويصارع الزمن للنجاة بعد تعرضه لإصابة بالغة.

فريق عمل فيلم One Way

فريق عمل فيلم One Way هم ماشين جن كيلي، ترافيس فيميل، كيفين بيكون، دريا دي ماتيو، لويس دا سيلفا جونيور، توماس فرانسيس مورفي، والمخرج هو أندرو بيرد ، والفيلم من تأليف بين كونواي.

أماكن عرض فيلم One Way

يتم عرض فيلم الأكشن One Way في السينمات التالية:

سينما أمريكانا بلازا

حفلات 11:00 صباحًا، 01:30 مساءً، 04:00 مساءً، 06:45 مساءً، 09:30 مساءً.

سينما بوينت 90

حفلات 10:30صباحًا، 01:00 مساءً، 03:30 مساءً، 06:00 مساءً.

سينما مدينتي

حفلات 04:00 مساءً، 10:00 مساءً، 12:00 صباحًا.

سينما فوكس مول مصر

حفلات 11:30 صباحًا، 01:45 مساءً، 04:00 مساءً، 06:15 مساءً، 08:30 مساءً، 10:45 مساءً.

أفلام الأكشن في السينمات

وتعرض السينمات الأخرى بقة من أفلام الأكشن الأخرى وهي فيلم Black Adam ويتناول الفيلم قصة شخصية من شخصيات عالم (Shazam)، وهي بلاك آدم، الرجل الذي يتمتع بقدرات سحرية غير عادية، ووقف محايدًا ما بين كونه بطلًا أو شريرًا، وفيلم الهيبة الذي تدور أحداثه حول جبل الذي يكتشف أن عدوه القديم والمسؤول عن اغتيال والده، ما زال على قيد الحياة، مما يجعله يسافر لإسطنبول لتصفية الحسابات، وأيضا فيلم أشباح أوروبا الذي تدور أحداثه حول زوجة تنجب ستة توائم، مما يضطر الزوج لبيع ثلاثة من أبنائهما بسبب الفقر، وعندما تكتشف الزوجة، تقرر ترك زوجها والسفر للخارج.