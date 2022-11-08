طفل يعثر على انسيال ألماس ويعيده لصاحبته بالدقهلية.. «رفض ياخد مكافأة»

عثر بالصف الثاني الابتدائي بمحافظة الدقهلية على «انسيال ألماس» خلال تواجده مع أسرته في نادي جزيرة الورد بالمنصورة، وتوجهوا على الفور إلى إدارة النادي وتمكنوا من الوصول إلى صاحبته وتسلمته وسط فرحة كبيرة لإعادته لها، وعرضت مكافأ مالية على الطفل إلا أنه رفضها، مؤكدا أن ما فعله هو أمر واجب، وأخلاقه تمنعه من أخذ شيء ليس له.

طفل يعثر على انسيال ألماس

إيهاب نظيم، مدير المركز الإعلامي لنادي جزيرة الورد، قال إنه أثناء وجود الطفل الأمين «علي أيمن إبراهيم»، تلميذ بالصف الثالث الابتدائي، داخل النادي، عثر على الانسيال الألماس وطلب من أسرته إعادته لأصحابه، فتوجهوا به إلى إدارة النادي التي بدورها اتخذت الإجراءات اللازمة.

وأضاف «نظيم»، لـ «الوطن»، أن صاحبة الانسيال توجهت إلى إدارة النادي وتسلمت الانسيال الألماس في وجود الطفل الأمين، وشكروه ورفض الحصول على أي مكافأة مالية.

حفل لتكريم الطفل الأمين

وأشار إلى أنه فور علم النائب طارق عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد، قرر فورا عمل حفل وتكريم الطفل الأمين وأسرته، كونه قدوة يجب أن يحتذى به، وتعليق صورته في النادي كمثال للأمانة.

وأصدر نادي جزيرة الورد بيانا جاء فيه: «يتقدم مجلس إدارة نادي جزيرة الورد برئاسة النائب طارق عبدالهادي، وأعضاء مجلس الإدارة، بخالص الشكر والتقدير للطفل علي أيمن إبراهيم وأسرته، والذي يعتبر مثالا طيبا للأمانة ونموذجا مشرفا للجميع، حيث عثر على انسيال ألماس، وقام مع أسرته بإعادته لأصحابه وتسليمه بإدارة النادي، ورفضه الحصول على أي مكافأة أو مقابل مادي».