الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس: دعوة الرئيس لإنهاء أزمة روسيا وأوكرانيا مردودها قوي

قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن الدعوة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوقف الأزمة الروسية الأوكرانية، سيكون لها مردود اقتصادي وسياسي قوي على الاقتصاد العالمي، واقتصادات الدول الناشئة، وقد تكون أول النتائج الإيجابية لهذه الدعوة هو إلغاء العقوبات المقررة من الاتحاد الأوروبي على روسيا، وبالتالي ملاحظة توازن بسوق النفط وتراجع الأسعار، ما يسهل من عمليات وصول الإمدادت إلى الدول التي تعتمد على الغاز والنفط من روسيا وأكرانيا، وتقليل الطلب.

تراجع أسعار القمح إذا نجحت الدعوة

وأضافت «رمسيس»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من بين النتائج الإيجابية في حالة نجاح الدعوة هو تراجع أسعار القمح واستمرار عملية التوريد في المواعيد المحددة، وأيضًا توافر الغذاء وعدم ارتفاع أسعاره عالميًا، فضلاً عن عودة التضخم إلى مستويات ما قبل الأزمة بعد ان وصل إلى مستويات قياسية لم نشهدها منذ أكثر من 40 عامًا.

انتعاش أسواق المال

وأشارت، الخبيرة الاقتصادية، إلى توقف الأزمة سيؤدي إلى هدوء الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، وبالتالي سيكون لذلك تأثير إيجابي على تدفقات الأموال وزيادة الاستثمارات سواء في منطقة الشرق الأوسط أو غيرها، الأمر الذي سيعمل على انتعاش أسواق المال على مستوى العالم.

كان الرئيس «السيسى» دعا، خلال كلمته أمس فى افتتاح فعاليات الشق الرئاسى من مؤتمر المناخ COP27، فى شرم الشيخ، جميع قادة العالم بضرورة التحرك معاً لوقف العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وإنّهاء هذه الأزمة، التى تُلقى بظلالها على جميع دول العالم.