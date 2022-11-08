بعد إعلان الرئيس عنها.. ما هي مبادرة المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد؟

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة بعنوان «مستقبل الطاقة» خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP 27 بحضور عدد من قادة العالم، وأعلن إطلاق مبادرة «المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد» بالشراكة مع رئيس الوزراء البلجيكي.

مبادرة المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد مع بلجيكا

خلال الجلسة، جاءت أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة «المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد» مع بلجيكا فيما يلي:

- عملت مصر وبلجيكا خلال الأشهر الماضية على هذه المبادرة بالتنسيق مع عدد من الشركاء.

- تهدف المبادرة لإنشاء منصة دائمة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين والقطاع الخاص والمنظمات ومؤسسات التمويل العاملة لتنسيق السياسات والإجراءات.

- تعمل على خلق ممرات للتجارة في الهيدروجين بما يساعد في الإسراع من وتيرة الانتقال العادل الذي نصبو إليه جميعًا

- اتخاذ مصر إجراءات عدة لزيادة الاعتماد على الهيدروجين الأخضر خاصة أن أزمة الطاقة العالمية فرضت تحديا أمام الدول لتأمين احتياجاتها من الطاقة.

مؤتمر قمة المناخ

ويواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نشاطه المكثف والمتنوع خلال فترة انعقاد قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ، حيث من المقرر أن يشارك الرئيس السيسي فى عدد من الفعاليات الرئيسية بالقمة والتي تتعلق باجتماعات رفيعة المستوى للقادة والزعماء تتعلق بمبادرات التحول الأخضر في عدد من المناطق الجغرافية على مستوى العالم وفي القارة الافريقية.

وتستضيف شرم الشيخ 6 اجتماعات دولية ضمن فعاليات قمة المناخ تشمل القمة الرئاسية، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، ومؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.