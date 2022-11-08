ضبط عاطل حوّل منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء بالمنصورة

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم، عاطلا حول منزله بمنطقة «عزبة الهاويس» إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء وبتفتيش مسكنه عثر على قطع سلاح ناري و25 طلقة خرطوش و60 قطعة سلاح أبيض «سنجة - خنجر- مطواة» وكذلك كمية متنوعة من الأسلحة البيضاء، وجرى تحرير المحضر.

تحريات عن عاطل يصنع أسلحة

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث قسم ثان بقيام شخص يدعى «هيثم ع. ال.»، 44 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في القضية رقم 8356 لسنة 2019 جنايات قسم ثان المنصورة، مخدرات، وذلك بإدارة مسكنة بمنطقة «عزبة الهاويس» كورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها.

ضبط ورشة تصنيع أسلحة بالمنصورة

بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة جرى إعداد مأمورية ضبطية برئاسة الرائد كريم عبد الرازق رئيس وحدة مباحث قسم ثان المنصورة، وجرى ضبط المتهم وبتفتيش منزله عثر على 5 قطع سلاح ناري و25 طلقة خرطوش و60 قطعة سلاح أبيض «سنجة - خنجر- مطواة» كما عثر على أدوات تصنيع الأسلحة «ماكينة لحام - ماكينة تقطيع» وكمية من أحجار التجليخ.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.