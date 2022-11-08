إصابة طالبين في اصطدام توك توك بعمود إنارة ببني سويف

أصيب طالبان، في حادث تصادم توك توك بعمود إنارة بمدخل قرية شاويش التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم توك توك بعمود إنارة غرب بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك بعمود إنارة بمدخل قرية شاويش التابعة لمركز إهناسيا ما أسفر عن إصابة طالبين، والذي وجه على الفور بسرعة نقلهما إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، إلي محل الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هما: عمر عبد الوهاب محمد، 19 سنة، ورمضان سيد راضي 19 سنة، مصابان باشتباه كسر بالقدم اليمنى جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى أن محافظة بني سويف قد شهدت عدة حوادث طرق متفرقة اليوم الثلاثاء، أسفرت عن إصابة 12 شخصا جرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.