مصر لقادة العالم: التزموا بتعهدات المناخ (ملف خاص)

وسط احتفاء عالمى من قبل الصحافة ووسائل الإعلام الدولية بقمة المناخ التى تستضيفها مصر، واهتمامها بتحويل التعهدات الدولية لمواجهة التغيرات المناخية إلى واقع والبدء فى تنفيذ خطط التصدى لتبعاتها والتكيف معها، وضعت مصر زعماء وقادة العالم خلال فعاليات وجلسات قمة المناخ أمس، أمام مسئولياتهم للحد من الآثار المدمرة والخسائر الفادحة الناتجة عن تلك التغيرات، التى تتفاقم يوماً بعد آخر لتهدد مئات الملايين حول العالم، خصوصاً فى أفريقيا والدول النامية.

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال جلسات قمة المناخ أمس، قادة العالم بتنفيذ تعهدات المناخ لتمويل التكيف مع التغيرات المناخية، كما دعا قادة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، إلى وضع خطة إقليمية وآلية للتعاون لتجنب خسائر تغير المناخ وآثاره المدمرة.

وحول مستقبل الطاقة، شدد «السيسى» على ضرورة توجيه الاستثمارات إلى الهيدروجين الأخضر، فى إطار التحول نحو الطاقة النظيفة.

ودشّنت مصر أمس على هامش القمة أولى مراحل مشروع الهيدروجين الأخضر باقتصادية قناة السويس، كما وقّعت عقد إدارة وتشغيل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع.