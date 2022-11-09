راند بول يحافظ على مقعده في «الشيوخ» عن كنتاكي.. وديسانتيس حاكما لفلوريد

أغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس»، في 28 ولاية أمريكية، فيما حافظ الجمهوري راند بول على مقعده في «مجلس الشيوخ» عن ولاية كنتاكي.

وهزم الديموقراطي دوكوورث، منافسه الجمهوري سالفي في انتخابات «مجلس الشيوخ» بولاية إلينوي، كما تقدم المرشح الديموقراطي لـ«الشيوخ» في جورجيا على منافسه مرشح «الحزب الجمهوري»، بعد فرز نحو 40% من الأصوات في الولاية.

فوز جمهوري بـ3 مقاعد في «النواب» كان يشغلها سابقا ديموقراطيون

وتستعد 15 ولاية أمريكية أخرى لإغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وصوَّت الناخبون في ولاية نيو هامشير، لإعادة انتخاب الجمهوري كريس سونونو لمنصب حاكم الولاية الأمريكية، كما تمت إعادة انتخاب الجمهوري رون ديسانتيس حاكما لفلوريدا.

وفازت مرشحة «الحزب الجمهوري»، كاي آيفي، بإعادة انتخابها لمنصب حاكمة ولاية ألاباما.

بدورها، قالت «سكاي نيوز»، إن الجمهوريين يفوزون بـ3 مقاعد في «مجلس النواب» كان يشغلها سابقا نواب ديموقراطيون، فيما قالت الشبكة الإخبارية، في وقت سابق، إن 25 جمهوريا و13 ديموقراطيا، فازوا بمقاعد «مجلس النواب»، فيما يحتاج الحزبان لـ218 صوتا لتحقيق الأغلبية.