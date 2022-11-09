الجمهوريون يحصلون على 180 مقعدا في انتخابات «مجلس النواب» الأمريكي

أظهرت نتائج انتخابات «مجلس النواب»، حصول الجمهوريين على 180 مقعدًا في المجلس، مقابل 142 لـ«الحزب الديمقراطي» حتى الآن، فيما حافظت رئيسة المجلس الديمقراطية نانسي بيلوسي على مقعدها عن كاليفورنيا بـ 82% من الأصوات، وفقا لنتائج أولية في انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» الأمريكي.

ويتنافس الحزبان الرئيسيان بالولايات المتحدة الأمريكية، «الجمهوري» و«الديمقراطي» في انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» الأمريكي، على كل مقاعد «مجلس النواب»، البالغ عددها 435 مقعدًا، وعلى 35 مقعدا من أصل 100 في «الشيوخ».

وأشارت نتائج انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى حصول «الديمقراطي» على 48 مقعدًا مقابل 47 للجمهوريين حتى الآن.

إغلاق صناديق الاقتراع في ألاسكا

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أغلقت السلطات صناديق الاقتراع في ألاسكا آخر الولايات الأمريكية، التي شهدت انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس».

بدورها، أشارت استطلاعات إلى فوز الديمقراطي فيترمان بمقعد «مجلس الشيوخ» في بنسلفانيا، فيما قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن الجمهوري مايك لي فاز بمقعد المجلس في أوتا.