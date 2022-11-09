سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم 9-11-2022

تباين سعر الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري، مع بداية التعاملات والتداول داخل عدد من البنوك، وفق ما كشفته المواقع الإلكترونية، حيث بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، للشراء 27.89 جنيه، والبيع 27.99 جنيه، وفي المصرف المتحد، 28.00 جنيه للشراء، بينما سعر البيع 28.20 جنيه.

سعر الإسترليني اليوم

وعن سعر الجنيه الإسترليني اليوم داخل أشهر البنوك الحكومية، وهي بنكي الأهلي ومصر، فبلغ سعره مع بداية تعاملات البنك الأهلي 27.75 جنيه للشراء، و28.17 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره داخل بنك مصر 28.00 جنيه للشراء، و28.14 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني بنك البركة

وفي بنك البركة، بلغ نحو 28.00 جنيه للشراء، بينما البيع 28.20 جنيه، وفي بنك قناة السويس 27.84 جنيه للشراء، و28.09 جنيه للبيع، وعبر شاشة الأسعار الخاصة بحركة العملات دخل بنك الإسكندرية، استقر سعر شراء الإسترليني عند 27.47 جنيه، و28.20 جنيه.

وفي البنك المصري الخليجي، سجل 27.99 جنيه للشراء و28.21 جنيه للبيع، وجاء سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه في CIB صباح اليوم، 28.06 جنيه للشراء، بينما البيع 28.20 جنيه.