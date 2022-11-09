«شل» العالمية: بدء الحفر بمناطق جديدة بمصر في الربع الأول من 2023

على هامش فعاليات قمة المناخ «COP 27» التى تستضيفها مدينة شـرم الشيخ حالياً، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مشتركة مع وائل صوان الرئيس التنفيذى الجديد لشركة شل العالمية اعتباراً من الأول من يناير المقبل، والذى يشغل حالياً منصب مدير عمليات الغاز المتكاملة والطاقة المتجددة بالشركة، وذلك بحضور المهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر، وعلاء الضبع مدير عام الشؤون الخارجية والحكومية بالشركة.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة أعمال حفر في الربع الأول من العام المقبل بالمناطق الجديدة، والتي حصلت عليها الشركة، وذلك باستخدام الحفار البحري الذي تعمل به الشركة في قبرص.

يوم إزالة الكربون

وأوضح «الملا»، أن المباحثات تناولت أهم المحاور التى سيتم مناقشتها فى يوم إزالة الكربون، والمقرر عقده يوم 11 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات قمة المناخ، والذي لم يكن يمكن إدراجه ضمن الأيام المخصصة في القمة إلا بدون تأييد الأمم المتحدة والمختصين بالاتفاقية الإطارية للمناخ.

وذكر وزير البترول، أن مشاركة جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ، وجيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في هذا اليوم يدل على الاهتمام العالمي بإزالة الكربون، وأهمية النظر لصناعة البترول والغاز بنظرة مختلفة خاصة فى مرحلة التحول الطاقي، كما تطرق اللقاء إلى استعراض خطط عمل شركة شل المستهدفة خلال الفترة المقبلة فى مناطق امتيازها بالبحرين الأحمر والمتوسط.

اكتشافات جديدة

وأكد «الملا»، أن شركة شل تعد من الشركات التى لها تاريخ ممتد منذ سنوات طويلة حققت خلالها نجاحات، لافتاً إلى أهمية استعادة الشركة لمكانتها وتحقيق اكتشافات مرة أخرى في ضوء مناطق الامتياز التي حصلت عليها، وانضمام شركاء جدد لها فى هذه المناطق مثل «قطر إنيرجي»، ومن ثم العمل على الاستفادة من إمكانات كل شركة لتحقيق اكتشافات جديدة، خاصة فى ضوء الطلب العالمى المتزايد على الغاز الطبيعي.

وأكد الوزير، أهمية إسراع شل بعمليات تنمية المرحلة العاشرة ضمن مشروع غرب دلتا النيل العميق بالتعاون مع شركة «بتروناس» الماليزية، وكذلك ضرورة التعاون المشترك فى برامج تدريب القيادات الوسطى ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول.

فرص واعدة للاستثمار

وأشاد «صوان» بالدعم المستمر من وزارة البترول والثروة المعدنية الذى كان عاملاً رئيسياً فى تحقيق نجاحات شركة «شل» فى مصر، كما أشاد بحالة الاستقرار والثقة التي يتمتع بها قطاع البترول المصري، وأصبح هناك نماذج عمل ناجحة ومناخ جاذب للاستثمار، مشيراً إلى أن «شل» ملتزمة بالعمل في مصر وضخ المزيد من الاستثمارات لتحقيق اكتشافات جديدة في ظل الفرص الواعدة التى تتمتع بها مصر ووجود مصانع لإسالة الغاز.

وأوضح، أن هناك خطة عمل لبدء أعمال الحفر في الربع الأول من العام المقبل بالمناطق الجديدة، والتي حصلت عليها الشركة، وذلك باستخدام الحفار البحري الذي تعمل به الشركة في قبرص.