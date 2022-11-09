من أحق بحضانة الأطفال بعد زواج الأم؟.. محام يجيب

تعد حضانة الأطفال هي الحالة الأكثر جدلية التي تملأ أروقة المحاكم بعد انفصال الزوجين، وبعد انتهاء الحياة الزوجية يبدأ الطرفان في طلب حقه في الصغار، ومن المتعارف عليه أن الحضانة من حق الأم، لكن قد تفكر بعض الأمهات في الزواج بعد انتهاء عِدتها، وهو ما يسقط معه حق حضانتها للأطفال، وفقا لقانون الأحوال الشخصية.

وبعد زواج الأم، يتساءل كثيرون حول من أحق بحضانة الصغار بعد زواج الأم؟، وهو ما يجيب عليه علي حمودة، المحامي المختص في الشوؤن الأسرية والأحوال الشخصية.

من أحق بحضانة الأطفال بعد الأم

قال «حمودة» إن قانون الأحوال الشخصية كما أعطى الأم حق الحضانة، شرع حالات تسقط حقها من ضم الأطفال لها، وحدد أيضًا لمن تذهب الحضانة بعد زواج الأم، أو توافرت بها حالة من الحالات التي حددها القانون، فينتقل الصغار للجدة من الأم، أما حال إن كانت تمر بمرض يمنعها من رعايتهم أو وفاتها، فتنتقل حضانتهم للجدة من الأب، وبعدها تذهب للخالة ثم للعمة.

حالات سقوط الحضانة

وأضاف «حمودة»، أن الحالات التي تسقط الحضانة عن الأم بحسب القانون، هي زواجها مرة أخرى بعد الطلاق، أو إصابتها بأي مرض يمنعها من رعايتهم أو يشكل خطرا عليهم أو مرض نفسي أو عقلي، أو تورطها في أي قضية مخلة بالشرف أو تخص المخدرات أوالقتل، أو تعاطيها للمخدرات، وتدهور المستوى الدراسي والعلمي للأطفال، وكذلك سوء معاملة الأطفال أو إهمال رعايتهم.