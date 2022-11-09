إشادة يابانية بتنظيم مصر لـCOP27: نتطلع للتعاون مع الحكومة

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ مدينة طوكيو اليابانية، يوريكو كويكي، على هامش فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف مشارك يمثلون حوالي 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، حيث أشاد الجانب الياباني بتنظيم مصر COP27.

تعميق وتوطين مفاهيم الاستدامة والاقتصاد الأخضر

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد، قوة العلاقات بين مصر واليابان، واتساع مساحات التعاون بين البلدين على مدار السنوات الماضية، كما استعرضت عددا من المشروعات والمبادرات التي تنفذها وزارة التخطيط وعلى رأسها مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، التي أشرفت عليها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفاز بها 18 مشروعا تم استضافتهم في مؤتمر COP27، مؤكدة أنّ الهدف الأساسي من المبادرة هو تعميق وتوطين مفاهيم الاستدامة والاقتصاد الأخضر في كافة المحافظات المصرية.

وسلطت السعيد الضوء، على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية واهتمامه بالاقتصاد المصري الحقيقي، والتركيز على قطاعات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وأهم ما تحقق في هذا البرنامج وتأثيراته الإيجابية على الاقتصاد المصري.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ما أنجزه صندوق مصر السيادي وصناديقه الفرعية من مشروعات والتوجه نحو بناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص ومنح المشروعات الخضراء أولوية في الاستثمار.

مشروع تنمية الأسرة المصرية

وتطرق الاجتماع لمشروع حياة كريمة باعتباره أكبر مشروع تنموي في العالم، وجرى مناقشة مشروع تنمية الأسرة المصرية والذي يهدف إلى تحسين الخصائص الديموغرافية للسكان.

ومن جانبها، تقدمت محافظ مدينة طوكيو اليابانية بالتهنئة للحكومة المصرية على المستوى المتميز الذي بدأت به فعاليات مؤتمر COP27، مؤكدة سعادتها بالتواجد في مصر في ظل ما تشهده من تقدم واضح وقدرتها على أن تستضيف حدث عالمي يجمع كل أطياف العالم من أجل قضايا المناخ والتنمية، مضيفة أنّها تتطلع لتعميق التعاون مع الحكومة المصرية والمساهمة في نقل خبرات اليابان في مجالات الزراعة الصديقة للبيئة والصناعة والطاقة المتجددة لتعميق التطور التكنولوجي في مصر.