رئيس مدينة مرسى مطروح: إحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة في القرى

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، عن إحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة في القرى والنجوع، والبدء في تنفيذ عملية الإحلال بشبكة الكهرباء في قريتي أبو لهو بحري والسوينات، التابعتين للمدينة، لضمان تحسين مستوى خدمة التيار الكهربائي للمواطنين في القري والتجمعات، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمتابعة أعمال خطة الكهرباء بالقرى والتجمعات وتحسين مستوى التيار الكهربائي لسكان القرى خارج نطاق المدينة.

إحلال أعمدة الإنارة المتهالكة

وقال رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، إن المحافظ وجه بإحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة، خلال زيارته لقرية أبو لهو بحري والتجمعات المجاورة، ضمن خطة شركة الكهرباء لتحسين مستوى الخدمة للأهالي، نظرا لتهالك بعض الأعمدة، واستجابة وتلبية لسكان القرية.

وأشار رضا جاب الله، في بيان له، إلى وصول 50 من عمود كهرباء إلى قرية السوينات، ضمن خطة الإحلال والتجديد لأعمدة الإنارة المتهالكة، ليجرى توزيعها على التجمعات التابعة للقرية، في حدود الإمكانات المتاحة.

دعم إنارة قرية أبولهو بمطروح

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح، أنه جرى دعم قرية أبو لهو بحري بعدد 12 عامود، لتجمع عبيدة كمرحله أولى، ضمن خطة الكهرباء بإحلال وتجديد الأعمدة المتهالكة داخل القرية الأشد احتياجا، وسيجرى توزيع باقي الأعمدة على التجمعات السكنية الأخري داخل القرية.

ولفت «جاب اللهع» إلى أنه جارٍ حصر جميع احتياجات قري مطروح والتجمعات والنجوع التابعة لها، لتوفير مهمات الكهرباء، من أعمدة حديدية وكشافات إنارة، وإحلال وتجديد جميع الأعمدة منتهية الصلاحية في الاستخدام بأخرى جديدة.