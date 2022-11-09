الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض «ذات» من بنك مصر

يواصل القطاع المصرفي المصري، تقديم خدمات مالية لمساعدة المواطنين، خاصة المرأة، في إطار المبادرات الخاصة بمساعدات السيدات المصريات، بهدف تنمية المجتمع، ومن هنا قدّم بنك مصر برنامجا تمويليا شاملا لجميع المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تعمل بها المرأة، وهو تمويل أُطلق عليه قرض «ذات» المقدم من بنك مصر.

مميزات قرض ذات

أوضح بنك مصر، عبر موقعه الرسمي، أنّ قرض ذات يأتي في إطار البرامج التمويلية التي يتبناها البنك، ويضم العديد من الخدمات المالية للسيدات، والمزايا التمويلية بالنسبة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورائدات الأعمال، وهو برنامج يسعى البنك من خلاله إلى مساعدة كل امرأة لتحقيق ذاتها وأحلامها.

قيمة قرض ذات من بنك مصر

تبلغ قيمة البرنامج التمويلي المقدم لرائدات الأعمال من بنك مصر 250 ألف جنيه حتى 6 ملايين جنيه.

المدة المخصصة لتسديد قرض ذات

أتاح بنك مصر فرصة كبيرة لجميع السيدات الراغبات في الاستفادة من البرنامج التمويلي، كما يلي:

- فترة سداد تمتد لنحو 5 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار تحديد معدل فائدة تنافسي لقيمة القرض.

- تأجيل جميع الأقساط الخاصة بالقرض خلال فترة إجازة الوضع لمدة 3 أشهر، وإعفاء الحاصلات على القرض خلال تلك الفترة من المصاريف الدورية للحساب.

- يمنح البنك رائدات الأعمال الحاصلات على قرض ذات، وثيقة تأمين شخصية مجانية ضد الحوادث طوال فترة القرض تمتد إلى 5 سنوات متتالية.

- أتاح البنك للسيدات الرائدات الحاصلات على القرض، إمكانية إصدار كارت الشباب للأبناء، يتم ربطه بحساب العميل.

شروط قرض ذات

- الجنسية المصرية.

- ألا يقل عمر السيدة عن 21 ولا يزيد على 65 عاما.

- أن تكون صاحبة طلب القرض، لديها مشروع قائم على أرض الواقع من مدة لا تقل عن عامين.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض ذات

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة من السجل التجاري للمشروع.

- إيصال أحد المرافق الخاص بالمشروع.

- صورة من رخصة مزاولة المهنة.