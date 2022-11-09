محافظ مطروح يكرم لجنة «المساعي الحميدة» بعد إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نجاح لجنة المساعي الحميدة في إتمام الصلح وإنهاء خصومة ثأرية بقبائل العشيبات مع جهود المصالحة بين عائلة بو قراصة، وعائلة زيدان في مركز ومدينة سيدي براني، مؤكدًا فضل إصلاح ذات البين ووحدة الصف والتكاتف والمحبة بين أهالي مطروح، موجها بضرورة بث روح التسامح والمحبة بين الشباب وتوعيتهم، مع إعلاء المصلحة العليا لما فيه الخير لأهلهم ولمحافظة مطروح.

ودعا محافظ مطروح جميع أبناء المحافظة إلى ضرورة ترسيخ ثقافة التصالح والمودة بينهم، وأن نعلو على أي خلافات وحلها بالعقل والحوار والرجوع إلى عقلائنا وحكمائنا.

لجنة المساعي حميدة

وكرم محافظ مطروح أعضاء لجنة الصلح التي يطلق عليها «المساعي الحميدة»، مؤكدًا أنها ساهمت في إنهاء هذه الخصومة بين عائلتين من قبيلة العشيبات من قبائل أولاد علي في محافظه مطروح، مقدما الشكر لجميع من تدخل لإنهاء الخلاف وتأكيد الحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي.

ودعا المحافظ إلى ضرورة نبذ أي خلاف وأن نسمو لتحقيق الاستقرار بين جميع ابناء المحافظة، الذين نفخر بوطنيتهم وقوة ترابطهم وعاداتهم النبيلة، والتي كرست روح الصفح والعمل على استقرار المحافظة من السلوم غربًا إلى الحمام شرقًا وحفظ أمنها لنكون دائما حماة بوابة مصر الغربية بتكاتفهم الدائم مع قواتنا المسلحة والشرطة.

أسماء لجنة المساعي الحميدة

وشارك في إنهاء الخصومة وتحقيق الصلح بين عائلتي «بو قراصة وزيدان»، ببراني كل من: الشيخ فرج علي العبد من شيوخ قبائل، وعمد قبائل مطروح، والعمدة جمعه بدر نوح، والعمدة عمران امبيوه أبو بكر، والعمدة ناصر سليمان أبو بيضة، والحاج عبدالحفيظ حوسه حفيظ، والحاج حكيم متموح المعبدي، والحاج جمعة هامل القطعاني، الحاج فرج دعبوب داوود، والحاج عبد الرحمن عبدالجواد العميري، والعمده عبدالمنعم اسرافيل عيسي، والعمدة عيد عوض وحيده، والعمده كامل عبدالرواف أبو ظاوه، والعمده مطرود يادم حميده، والعمدة، وعبدالله عبد اللطيف عبدالمالك.