4 آلاف علبة كانز حولتها «سارة» لمجسمات صديقة للبيئة.. تحلم بـ«جينيس»

فكرت في كيفية تطويع موهبتها لخدمة وطنها والحد من التلوث البيئي على كوكب الأرض، إيمانا منها بأهمية إعادة تدوير المخلفات الفائضة عن الحد، واستخدامها في صنع منتجات صديقة للبيئة ومستدامة، لتشارك المهندسة المصرية والفنانة التشكيلية سارة رجب، بمجسمين ثلاثي الأبعاد، خلال تواجدها في مؤتمر قمة المناخCop27، الذي بدأت فعالياته جلساته الأحد 6 نوفمبر وتستمر حتى 18 من الشهر ذاته، على أرض شرم الشيخ مدينة السلام الخضراء، بحضور مختلف رؤوساء العالم للتوعية بشأن التغيرات المناخية التي هددت استقرار البشرية والكائنات الحية.

على أرض مدينة شرم الشيخ للسلام، فكرت الشابة سارة رجب أن تشارك بجهدها بأفكار خارج الصندوق، إذ صنعت مجسمات على هيئة جمل وكرة أرضية من خلال إعادة تدوير نحو 4 آلاف كانز مستعملة وزجاجات بلاستيك للمياه المعدنية، تشارك بها في مؤتمر قمة المناخ.

4 آلاف علبة كانز

«لقد تخطيت 4 آلاف زجاجة كانز لصناعة هذه المجسمات لحث العالم في الحفاظ على البيئة، تجمع ألوانه بين درجات اللون الأخضر الفاتح والداكن الذي يرمز للاستدامة»، عبارة بدأت من خلالها الفنانة التشكيلية سارة رجب، الحديث لـ«الوطن» عن مبادرة إعادة تدوير المخلفات لاستخدامها في صناعة منتجات مستدامة غير ضارة بالبيئة.

«فكرت خلال تواجدي في مدينة شرم الشيخ في تصميم مجسمين الأول على هيئة كرة أرضية، يعبر عن شكل كوكب الأرض الذي نعيش عليه جميعا والآخر على هيئة جمل، الذي يرمز لمدينة شرم الشيخ»، عبارة واصلت من خلالها الشابة الحديث عن المجسمات التي صممتها، مضيفة: «خطوة للحث على خطورة البلاستيك الذي يضر بالحيوانات عند سيرها عليه أو تناولها، والذي حصلت به على إشادة ودعم من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء لتنفيذها على أرض مدينة شرم الشيخ.

أحلم بدخول موسوعة جينيس

تحلم الشابة التي تنادي بإعادة تدوير المخلفات والتخلص من التلوث البيئي والعيش على أرض خضراء خالية من المخلفات بدخول موسوعة جينيس، كونها قامت بتصميم لوحة جرافيتي ومجسمات من المخلفات: «الكانز استخدامي الشخصي، ولم أجد صعوبة في تصميم المجسمات، وسبق أن قمت من أعمال الترميم والتجميل في مدينة طور سيناء في محافظة جنوب سيناء، كانت مهمة شاقة، لكنها من الأعمال الأقرب إلى قلبي».