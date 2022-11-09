مبادرة «ازرع» تنطلق في الدقهلية بـ25 ألف فدان قمح

أطلقت محافظة الدقهلية اليوم، مبادرة «ازرع» بهدف زراعة 25 ألف فدان قمح بنطاق المحافظة من خلال صغار المزارعين بعدد من المراكز بالتعاون مع وزارة الزراعة والتضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والهيئة القبطية الإنجيلية.

توفير 150 طن تقاوي

وتهدف المبادرة إلى توفير 150 طن تقاوي قمح يتم توزيعها على صغار المزارعين بقرى مراكز السنبلاوين وميت غمر وأجا والمنصورة وطلخا.

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان لها، أنه في إطار التعاون والتنسيق القائم مع الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والدكتورة نهي طلعت عبدالقوي أمين التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، جري إطلاق مبادرة «ازرع».

مبادرة ازرع تستهدف زراعة 25 ألف فدان قمح

وأوضح المحافظة، أن المبادرة تستهدف زراعة 25 ألف فدان قمح بنطاق المحافظة من خلال صغار المزارعين بعدد من القرى بنطاق مراكز الدقهلية وذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية والمهندس طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وريمون راضي مسؤول حياة كريمة بجمعية الهيئة القبطية الإنجيلية ورفعت ثابت منسق التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية.

انتشار مبادرة ازرع في 8 محافظات

وذكرت أن المبادرة كاملة تستهدف زراعة مساحة 150 ألف فدان من محصول القمح، من خلال العمل مع عدد 100 ألف مزارع، في عدد 8 محافظات هي الدقهلية وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والبحيرة والقليوبية والفيوم، وذلك بهدف التوسع في زيادة الرقعة الزراعية لمحصول القمح بالمحافظات المستهدفة، من خلال توفير التقاوى المعتمدة عالية الجودة بما يساهم في العمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.

ويجري من خلال المبادرة تنفيذ المدارس الحقلية في بالمحافظات المستهدفة بالمبادرة، للعمل على دعم المزارعين فنيًّا من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في زراعة محصول القمح، ما يساعدهم على زيادة إنتاجيتهم وتقليل تكاليف الإنتاج للمحصول.