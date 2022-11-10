حظك اليوم برج الدلو الخميس 10-11-2022 عاطفيا ومهنيا

قد يبدو مولود برج الدلو بأنه شخص بارد، مهما كانت الصعاب أو المشاكل التي تواجهه، ولكنه يرفض التحدث أو إظهار ضعفه للآخرين، كما أنه من الصعب أن يثق في الآخرين بسهولة.

وفيما يلي، نقدم لمحبي ومتابعي حركة الفلك والأبراج اليومية، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي اليومـ وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الدلو وفق خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» على المستوى العلمي والمهني، رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمدك اليوم بطاقة كبيرة، واليوم تخطط وتنفذ بسهولة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أنّ حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يساعدك اليوم على توطيد علاقتك بالأحباب والأقارب وتتوافق معهم.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.