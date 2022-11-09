اقتصاديون يحددون أهداف خطة مصر الاستثمارية للتغيرات المناخية 2050

حدد خبراء اقتصاد، خطة مصر الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي أطلقتها الحكومة المصرية اليوم في قمة المناخ المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، موضحين أن الاستراتيجية تواكب الاحتياجات الاستثمارية لمواجهة التغيرات المناخية.

تحديد المشروعات المقترحة بناء على الاحتياجات

في البداية، قال الدكتور صابر شاكر، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان، إن الخطة الاستثمارية تعني تحديد المشروعات المقترحة بناء على الاحتياجات بالإضافة إلى تحديد تقدير لتكلفة كل مشروع ومصادر التمويل الخاصة به.

فوائد الخطة على المستوى البيئي والاقتصادي

وأضاف «شاكر» لـ«الوطن»، أن الهدف الرئيسي من الخطة هو جذب الاستثمارات في المشروعات البيئية الخضراء، موضحاً أن الخطة تشمل كافة المشروعات التي تقوم بها مصر وفوائدها على المستوى البيئي والاقتصادي للتهسيل على المستثمر الأجنبي للاستثمار في هذه المشروعات، مؤكداً أنها تشمل ما يسمى بمعدل الاسترداد أي المدة الزمنية التي يستغرقها المشروع لتحقيق تكلفته الفعلية.

من جانبه، أكد الدكتور مدحت نافع، خبير اقتصادي، أنه من الطبيعي أن يكون لدينا خطة تواكب الأدوات الجديدة في الاستثمار لتحقيق الأهداف الوطنية المرتبطة بالاستدامة، موضحاً أن الخطة تكون مواكبة لاستراتيجية مصر 2030 وتواكب متطلبات تحديات المناخ على مستوى العالم، لتحقيق معادلة الصفر كربون.

وأضاف الدكتور مدحت نافع، أن الخطة ستصيغ مستجدات الاستثمار وتصورات لكيفية تعبئته في شكل الاقتصاد الأخضر بشكل يفسخ المجال أمام توجيه الاستمثارات المحلية والدولية لمواجهة التغيرات المناخية.