باحثة في شؤون التمويل: على الدول العمل بخطط متكاملة لمواجهة تغير المناخ

قالت الدكتورة آنا نكفولوفايت، الباحثة في شؤون التمويل، إن كل فرد عليه أن يبذل قصارى جهده، وكذلك الحكومات يجب أن تتعاون فيما بينها حتى إذا كانت هناك صعوبات، فلابد من التعاون من أجل التغلب على التغيرات المناخية، لافتة إلى أن هناك إرادة قوية نراها بالفعل من أجل إحداث تغيير، ويجب أن ترى قمة المناخ الحالية دعما غير مسبوق لأنه على الجميع العمل من أجل مواجهة التغيرات المناخية.

التغير المطلوب من أجل دعم الدول النامية

وأوضحت «نكفولوفايت» خلال استضافتها على قناة «إكسترا نيوز» على هامش مؤتمر المناخ COP 27، أنه لابد من أن تكون هناك خطة للعمل، ونأمل أن توضع الخطة في هذه القمة وأن تلتزم كل دولة بما وعدت به، مشيرة إلى أن الدول النامية تتوقع الكثير.

وأشارت إلى أنه خلال العام الماضي جرى البدء في عمل مناخي ويجب البناء عليه وتوفير التمويل اللازم من أجل الأجيال القادمة، وقمة المناخ الحالية عليها أن تتأكد من تطبيق ما تم الاتفاق عليه في قمة المناخ السابقة، مضيفة أننا بحاجة ضرورية لنعلم ما يجب على كل دولة فعله على أرض الواقع.

تقدم الأموال لمشروعات محددة

وأكدت الباحثة في شؤون التمويل أن كل دولة يجب أن تكون لديها خطة وطنية وأن يعمل الجميع بشكل متكامل، وأن تقدم الأموال لمشروعات محددة وله أهمية واضحة في دعم التنمية المستدامة، وتساعد الدول النامية للتغير نحو الأفضل ومواجهة آثار التغيرات المناخية، ويجب مراقبة مدى التزام الدول بإنفاق التمويل فيما هو مطلوب منها بشكل سليم.