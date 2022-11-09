سكرتارية الأمم المتحدة: الدول النامية تحتاج إلى تمويل للتكيف مع تغيرات المناخ

قال أوفايس سارماد نائب الرئيس التنفيذي لسكرتارية الأمم المتحدة لاتفاقية تغير المناخ، إن القمة الـ27، في شرم الشيخ، جاءت في موقت مهم لمناقشة مشكلات المناخ، لافتا إلى أن التمويل جزء مهم، خاصة أن الدول النامية تحتاج إلى التمويل وبناء القدرات والتدريب المهني حتى يمكنهم التكيف ومجابهة التغيرات المناخية.

تنفيذ البرامج البيئية

وأوضح «سارماد» خلال استضافته على شاشة القناة الأولى للتلفزيون المصري، على هامش قمة المناخ، أنه لا بد من تمويل الدول للمساعدة في تنفيذ البرامج البيئية، لافتا إلى أن المؤتمر يجمع الأطراف من مختلف بلاد العالم لمناقشة كيفية تنفيذ التمويل للمشروعات على أرض الواقع بشكل مناسب.

ننتظر التوصل لقرار محدد بشأن التغيرات المناخية

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لسكرتارية الأمم المتحدة لاتفاقية تغير المناخ، إلى أن الأمانة العامة للاتفاقية الإطارية تركز على المناقشات من خلال القادة لاتخاذ قرار محدد بشأن التغيرات المناخية.