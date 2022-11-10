60 فنانا يشاركون في معرض مراكب الشمس 2022 بالمنيا

تستضيف محافظة المنيا، في 15 نوفمبر الجاري، معرض مراكب الشمس الدولي 2022، وهو ملتقى فني للترويج للسياحة، بمشاركة 50 لوحة لفنانين من مختلف أنحاء العالم، و60 فنان أجنبي ومصري، منهم الأرجنتينية ماريا كريستين، فنانة النسيج الأولى في أمريكا اللاتينية.

تشجيع الرئيس السيسي للفنون المصرية

وقال الفنان إسماعيل بكر، مخرج ومصور وصاحب فكرة الملتقى ومنظم المعرض، إن معارض مراكب الشمس للفنون التشكيلية تبحر من المنيا كل عام، بسبب تشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي للفنون المصرية؛ إذ يأتي المعرض من وحي فكرته التي بدأها للترويج السياحة ودعوه الفنانين إلي زيارة مصر، والاستفادة من مكانتها ثقافيا وفنيا وسياحيا، ومن هنا كانت فكرة معارض مراكب الشمس للفنون التشكيلية.

دعا «بكر» أصدقائه الفنانين حول العالم للاشتراك بمعرض مراكب الشمس، تزامنا مع تنظيم مصر لمؤتمر المناخ؛ إذ تأتي دعوة الفنانين حول العالم للعرض والرسم في مصر، وتشارك 50 لوحة فنية بين الرسم والنحت والخزف والفوتوغرافيا مع دعوة ضيف شرف المعرض الفنانة الأرجنتينيه ماريا كريستين، فنانة النسيج الأولى في أمريكا اللاتينيه، وتشارك بـ10 أعمال فنية من خيوط النسيج.

كما يشارك في المعرض 40 فنانا من دول مختلفة حول العالم، و20 فنان مصري، كما يجرى عرض تجارب إبداعيه من أفلام الرسوم المتحركه والأعمال غير التقليدية.

معرض مراكب الشمس الأول

وانطلق معرض مراكب الشمس الأول في ديسمبر 2021، بالقاهرة، وكانت النسخة الثانية من المعرض بمدينه المنيا، في مارس الماضي، وفي 15 نوفمبر الجاري تبحر معارض مراكب الشمس للمرة الثالثة، علي ضفاف نهر النيل في مدينة الملكة نفرتيتي «المنيا».