وفاة فتاة بعد ساعات من وداع خطيبها.. «فرحهم كان الأسبوع الجاي»

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وبمعرفة اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل وفاة عروسين قبل حفل زفافهما بأسبوع، بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.

العريس شعر بحالة إعياء وتوفي في الحال

وأوضحت التحريات أن العروسين كانا مخطوبين منذ فترة، وقبل حفل زفافهما بأيام قليلة، شعر الشاب بحالة إعياء شديدة، نقُل على إثرها مستشفى قصر العيني، وتوفي في الحال، وتوفيت خطيبته بعده بساعات حزنًا على وفاته.

بلاغ بالواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة بعد ورود بلاغ للعميد محمد مختار رئيس القطاع من مركز شرطة أبو النمرس، بوصول كل من ربه منزل 21 سنة، وعاطل 22 سنة إلى مستشفى قصر العيني، مقيمان دائرة المركز متوفيان، وبالانتقال والفحص وسؤال الأسرة، تبين أن الشاب شعر بحالة إعياء شديدة نقل على إثرها وتوفي في الحال، ثم لحقت به خطيبته حزنًا عليه، وقاموا بنقلهما الى المستشفى للعلاج ولم يتهما أحد بشيء، ولا يشتبها جنائيا في وفاتهما، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.