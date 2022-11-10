«صعود الجبل المقدس».. قصة موجهة لتوعية الأطفال بالقضايا البيئية

أصدر المؤلف المصري محمد السيد عيد، قصة موجهة للأطفال تحت عنوان «صعود الجبل المقدس»، تتناول قضايا البيئة، وذلك تزامنًا مع انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ المقام حاليًا في مدينة شرم الشيخ.

ما يتناوله كتاب «صعود الجبل المقدس»

وقال المؤلف محمد السيد عيد، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه قام بتأليف العديد من القصص الموجهة للأطفال، التي تهدف إلى التوعية بقضايا البيئة، لافتًا إلى أن قصة «صعود الجبل المقدس» تتناول عدة أشياء متعلقة بالبيئة، منها المحافظة على الآثار وتأثير التلوث البيئي على الهواء، وتحسين البيئة وكثير من الجوانب البيئية الأخرى.

الغرض من تأليف قصص للأطفال

وأضاف «عيد»، أن القصص الأخرى التي قام بتأليفها تضم أيضًا العديد من الموضوعات التوعوية المتعلقة بالبلاستيك والرمال الخضراء، إذ ان الغرض من تأليف تلك القصص إمداد الأطفال بالمعلومات التي تساعدهم في معرفة وإدراك المقصود بالبيئة وخطورة تلوثها على المجتمع بالكامل وعلى الطفل شخصيًا، بالإضافة إلى التوعية بأهمية دور الإنسان في الامتناع عن الأفعال السلبية التي تضر بالبيئة.

وأشار المؤلف، إلى أن أسلوب صياغة القصة بسيط للغاية ليساعد الطفل على الفهم والاستيعاب بسهولة، مضيفًا أن القصة متوفرة حاليًا في المركز القومي لثقافة الطفل ومتاحة على الموقع الخاص بهم بالمجان.