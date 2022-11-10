مدير التحليلات المناخية بأستراليا: العالم يستهدف الوصول لصفر انبعاثات كربونية

قال بيل هير مدير التحليلات المناخية بأستراليا، إن العالم يستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، موضحًا: «ما نراه هو تسريع لاستخدام الغاز، في عام 2021 كان استخدام الغاز 20%، ونعمل على أن تكون نسبة خفض الانبعاثات تصل إلى 30% في عام 2030، وهناك تحسينات كبيرة طرأت في تكلفة الطاقة المتجددة».

وأضاف «هير»، في كلمته خلال فعاليات قمة المناخ COP27: «نحتاج إلى أن يحل الغاز محل الفحم، ولست متأكدا مما إذا كانت كل الدول تستطيع أن تنتقل إلى استخدام الطاقة المتجددة والغاز أم لا، وهناك بعض الدول التي بدأت في الاعتماد على الغاز».

قضية حرق الغاز والفحم أمر معقد

وتابع مدير التحليلات المناخية بأستراليا: «هناك تباطؤ في التحول لاستخدام الغاز والطاقة النظيفة، هذا أمر مهم جدا، ونحاول أن نحافظ على درجة حرارة قدرها 1.5 لكي نتأكد أننا نحافظ على حدود التغير المناخي»، مشددًا على أن قضية حرق الغاز والفحم أمر معقد: «نحن نتحدث عن الانتقال إلى الغاز في العديد من الدول في جنوب آسيا، ومن الواضح وجود تباطؤ في استخدام الغاز، ونحتاج إلى سياسات محددة ونتعامل مع العوامل المختلفة، هذا الأمر يتم بشكل بطيء لكنه يتقدم، ويجب ان يتم تجنب استخدام الكربون في الصناعات المختلفة».

تمويل الدول النامية للتغلب على التغيرات المناخية

وأشار، إلى وجود العديد من الجهات التي تدعم هذا الأمر، موضحًا أن صناعة الغاز يجب أن يتم دعمها والاهتمام بالهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة به والتقنيات ذات الصلة، مشددًا على أن التحدي الأكبر هو أن يكون تمويل الطاقة المتجددة متجه للدول النامية: «نحن هنا في شرم الشيخ، فإن قضايا التمويل مهمة لعدة أسباب، فمن الصعب على أن تحصل على التمويل المناسب لمشروعات الطاقة المتجددة».

إلى ذلك، قالت ميا ميوسيو باحثة متخصصة في السياسات المناخية، إنّ هناك دولا متقدمة تفكر في استثمار الأموال العامة المرتبطة بالغاز في قارة أفريقيا: «هناك استثمارات مقترحة في السنغال وبعض الدول، وبعض الدول يجب أن تتجه للاستثمار في أفريقيا».