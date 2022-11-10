إنشاء أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية وترفيقها بالشرقية ضمن «تطوير العواصم»

اجتمع المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، مع مسوؤلي مشروع تطوير عواصم المدن في المحافظة، ويشمل تطوير مناطق «الحريري - كفر الحمام» في مدينة الزقازيق.

إقامة أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية

يستهدف المشروع إنشاء 2200 وحدة سكنية في منطقة الحريري، و6000 وحدة سكنية في منطقة كفر الحمام في مركز الزقازيق.

وتناول الاجتماع سبل دعم التنسيق والتعاون بين الشركة والجهاز التنفيذي التابع للهيئة القومية في المحافظة؛ للقيام بأعمال البنية التحتية اللازمة لتلك الوحدات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضارية.

إحلال وتجديد محطات خدمة تلك المشروعات

وناقش أبو حلاوة الأعمال المطلوبة ونقاط الربط والمحطات اللازمة، وأعمال التوسعات وإحلال وتجديد للمحطات الحالية لخدمة تلك المشروعات؛ لتقديم كل الخدمات للمواطنين في تلك المناطق.

وأكد عامر استعداد الشركة الكامل بكل الإمكانات الفنية والبشرية؛ لتقديم كل أوجه الدعم والتعاون مع الأجهزة والجهات التنفيذية القائمة على تلك المشروعات؛ لخدمة أهالي المحافظة.