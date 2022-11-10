«تحالف أخطار المحيطات»: درجة حرارة الأرض قد تصل إلى 50 مئوية

قالت كارين ساك المدير التنفيذي لتحالف أخطار المحيطات، إنّ درجات الحرارة قد تصل إلى 50 مئوية، إذا لم نهتم بالبحار والمحيطات، إذ أنها تمتص جزءا من الحرارة.

وأضافت «ساك» في كلمتها خلال فعاليات قمة المناخ COP27: «المحيطات تعتبر أحد الأصول المهمة على هذا الكوكب، ويجب التركيز حمايتها، يجب أن يكون السؤال هو كيف يمكن أن نقيم ونحافظ على تلك الأصول والاستثمار فيها، والإجابة هي الطبيعة ثم الطبيعة».

وتابع: «الطبيعة يمكن أن تقدم 30% من الحلول المناخية، وكذلك يمكن التكيف مع التغير وبناء الصمود لآلاف السنوات، دعونا نتعلم من الطبيعة ونتعامل معها، ولهذا يجب أن يكون هناك تعاون فيما يتعلق بتمويل سياسة مناخية للتعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات متعددة الأطراف لتحقيق استثمارات في هذا المجال».