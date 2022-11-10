رابط مباشر للحصول على فرص عمل بتأمينات صحية ومزايا اجتماعية

أتاحت وزارة القوى العاملة، رابطا مباشرا يستطيع من خلاله الشباب من الجنسين، متابعة الوظائف الشهرية التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة لجميع الشباب والأعمار في جميع المحافظات الجمهورية، حيث يستطيع الباحثين عن الوظائف الاطلاع عليها بشكل سريع، والتقديم من خلال رابط وزارة القوي العاملة.

والوظائف شهرية في جميع التخصصات المطلوبة لسوق العمل، بأجور مجزية جدا سواء لحديثي التخرج من الشباب أو طبقا لسنوات الخبرة، وجميعها يوفر التأمين الصحي والاجتماعي بالنسبة لجميع الملتحقين بها.

وظائف متاحة على موقع القوى العاملة

وفي إطار الخدمات التي تحرص «الوطن»، على تقديمها لقرائها ومتابعيها على مدار الساعة، نكشف من خلال السطور التالية عن رابط وزارة القوى العاملة، وطرق تسجيل البيانات على الموقع، لتسهيل المتابعات على الوظائف الدورية.

طريقة التسجيل للحصول على الوظائف

- الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة القوى العاملة من خلال الرابط.

- إذا سبق لك التسجيل، أدخل الرقم القومي وكلمة السر.

- متابعة النشرة الشهرية للوظائف من خلال الرابط.

- التسجيل في موقع القوى العاملة من خلال الرابط.

- إدخال جميع البيانات.

- اضغط على تسجيل.

- الاحتفاظ بالرقم السري.

يذكر أنّ الوزارة أعلنت مؤخرا عبر موقعها الرسمي، توفير نحو 3981 فرصة عمل للشباب من الجنسين وأصحاب الخبرات، في جميع محافظات الجمهورية، للخريجين من حاملي المؤهلات العليا والمتوسطة وللعمال، ضمن النشرة الشهرية للوزارة.