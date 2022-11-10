وظائف لحاملي شهادات محو الأمية والتعليم الأساسي بشركة مياه الدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة عامل «حفر وتسليك وتطهير» ضمن الإعلان رقم 9 لسنة 2022 على أن يكون المتقدم من المقيمين في 8 مراكز وهم: «المنصورة - محلة دمنة - ميت غمر - أجا - السنبلاوين - تمي الأمديد - دكرنس - بني عبيد» وفقاً لبطاقة الرقم القومي السارية والصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

شروط التقدم لوظيفة عامل حفر وتسليك وتطهير

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظراً لطبيعة العمل.

- ألا يزيد السن في 1/1/2023 عن 30 عاماً.

- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة محو الأمية أو إحدى مراحل التعليم الأساسي «الابتدائية – الإعدادية» فقط.

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية لمدة 3 سنوات أو أعفي منها قانوناً وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية.

الشروط العامة وطريقة تقديم الطلبات

- أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة.

- اجتياز الاختبارات التى يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

الاختبارات وطريقة التقديم

سوف يتم اختيار المتقدمين وفقاً لترتيب النتيجة النهائي وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة.

ويتم تقديم الطلبات الكترونيا على النموذج المعد فقط على الموقع الإلكتروني للشركة (www.dkwasc.com.eg)، لن يلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد أو سبق تقديمها، علي أن يلتزم المتقدم شخصياً بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الإلكتروني والشركة غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بميعاد ومكان الاختبار.