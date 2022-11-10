الحماية المدنية بالغربية تنظم زيارة للتلاميذ لتعريفهم بمبادئ مواجهة الحرائق
كتب:
محمد بركات
12:16 م | الخميس 10 نوفمبر 2022
الحماية المدنية
نظمت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية زيارة لعدد من تلاميذ إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة كفر الزيات ، لإطلاعهم على جانب من الدور الذى يضطلع به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم ، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحرائق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.ومن جانبهم توجه المشاركون فى تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.