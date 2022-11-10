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عاجل.. ضبط 11 من كبار تجار الكيف في 8 محافظات: «اتمسكوا بكوكتيل مخدرات»

كتب:

محمد بركات
12:26 م | الخميس 10 نوفمبر 2022
أجهزة الأمن ــ أرشيفية

أجهزة الأمن ــ أرشيفية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى- الأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط 120 طربة حشيش

مديرية أمن القاهرة ضبط (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية أجنبية") حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزتهم (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام- مبلغ مالى– عدد 3 هواتف محمول)، وفي مديرية أمن الجيزة ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجدة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وضبط مديرية أمن الإسكندرية أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول، مديرية أمن مطروح ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين"- مبلغ مالى – هاتف محمول)، ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة مطروح،  وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول).

ضبط مديرية أمن البحيرة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفرالدوار، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى – هاتف محمول). مديرية أمن الغربية ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة مركز شرطة طنطا.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وضبط في مديرية أمن الدقهلية أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول).منطقة السحر والجمال ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجدة بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى– هاتف محمول).وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات