الانتخابات النصفية الأمريكية.. 3 نيجيريات من أصل أمريكي يفزن بمقاعد تشريعية

في انتخابات التجديد النصفية الجارية في الولايات المتحدة، ظهر 8 سياسيين أمريكيين نيجيريين فائزين مؤخراً في مناصبهم الانتخابية في جورجيا، وبنسلفانيا، ومينيسوتا، ومقاطعة كولومبيا، بحسب ما ذكرته «فابومان» النيجيرية.

ومن بين هؤلاء السياسيين الثمانية، هناك 3 نساء وهنّ «إستير أجباجي، وكارول كاظم، وتيش ناجيز».

إستير أجباجي شغلت منصب مسؤول الخدمة الخارجية في وزارة الخارجية الأمريكية

إستير أجباجي، من مواليد 19 مارس 1985، وهي ممارس قانوني تم التصويت لها كممثلة لولاية مينيسوتا، كما أنَّها ديمقراطية تمثل منطقة «59B » التي تضم أجزاء من شمال ووسط مدينة مينيابوليس في مقاطعة هينيبين.

وتخرجت من جامعة جورج واشنطن بدرجة بكالوريوس في العلوم السياسية، وماجستير في الإدارة العامة من جامعة بنسلفانيا، ودكتوراه في القانون من جامعة هارفارد.

وشغلت أجباجي سابقًا منصب مسؤول الخدمة الخارجية في وزارة الخارجية الأمريكية، وهي محامية مشاركة مع «سيريسي كونلين»، إذ تمارس التقاضي المدني العام وسوء الممارسة الطبية، وهي أول أمريكية نيجيرية يتم انتخابها لعضوية الهيئة التشريعية في ولاية مينيسوتا.

تيش ناجيز تخصصت في القيادة الاستراتيجية والتنمية

تنافست تيش ناجيز وظهرت منتصرة كممثل لولاية جورجيا، وفازت بالمقعد التشريعي لمنطقة 68 وهي ديمقراطية وصاحبة شركة «T&C».

وحصلت ناجيز على بكالوريوس الآداب في العلوم السياسية من جامعة ولاية كلايتون، وتخضع لبرنامج الماجستير في ولاية كلايتون تخصصاً في القيادة الاستراتيجية والتنمية.

كارول كاظم عملت للمساوة في التعليم ووضع الحد الأدنى للأجور

وفازت كارول كاظم بمقعد ممثل ولاية بنسلفانيا، وتمثل المنطقة 159 في ظل الحزب الديمقراطي، والتحقت بمقاطعة مدرسة تشيستر أبلاند وحصلت على دبلوم المدرسة الثانوية من مدرسة ريدلي الثانوية ودرجة الزمالة من كلية أنثيم في عام 2013.

وعملت كارول كاظم في مجال الرعاية الصحية لأكثر من 13 عاماً بطرق مختلفة، وتعهدت كاظم بالقتال من أجل 15 دولاراً كحد أدنى للأجور، والمساواة في التعليم، ومكافحة العنف المسلح، وإنهاء الحبس الجماعي، والإسكان للجميع، والعدالة البيئية.