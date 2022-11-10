5 نصائح من «حماية المستهلك» قبل تخفيضات الجمعة البيضاء.. أهمها الفاتورة

قدّم جهاز حماية المستهلك، مجموعة من النصائح للمواطنين الراغبين في شراء مستلزماتهم خلال فترة تخفيضيات الجمعة البيضاء، والتي تعلنها العديد من المحال والمولات التجارية، خلال شهر نوفمبر من كل عام.

نصائح الحفاظ على حقوق المستهلكين قبل تخفيضات الجمعة البيضاء

وأكد جهاز حماية المستهلك، عبر موقعه الرسمي، ضرورة اتباع عدة نصائح خلال عمليات الشراء من أجل الحفاظ على حقوق المستهلكين، والتأكد من العروض المعلنة وتجنب العروض الوهمية والإعلانات المضللة من قبل بعض التجار، إذ شملت النصائح على التالي:

1- قبل عملية الشراء التأكد من قيمة العروض والتخفيضات قبل وبعد التخفيض.

2- التأني أثناء عملية الشراء خاصة في شراء السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية.

3- الامتناع عن الشراء دون الحصول على فاتورة لضمان حق المستهلك حال وجود أية شكوى من السلعة أو المنتج.

4- حال الرغبة من الشراء إلكترونيًا يجب أن يكون الشراء من المتاجر والمنصات الإلكترونية الموثوقة.

5- عدم الانسياق وراء العروض الوهمية التي توحي بوجود تخفيضات كبيرة وهي في الأصل غير حقيقية.

الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك

وطالب جهاز حماية المستهلك من المواطنين الإبلاغ عن المخالفات والتجار المتلاعبين بالتخفيضات عبر الخط الساخن للجهاز والذي يحمل رقم 19588، أو عبر التواصل على خدمة الواتساب الخاصة بالجهاز على الرقم 01577779999.

موعد تخفيضات الجمعة البيضاء

ويحل موعد تخفيضات الجمعة البيضاء، في شهر نوفمبر من كل عام، إذ تشترك المحلات في معظم دول العالم لإعلان التخفيضات على السلع والمنتجات الموجودة بها من أجل إتاحة الفرصة أمام المستهلكين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم بأسعار مخفضة، فضلا عن فرصة المحلات للتخلص من البضائع المخزنة والراكدة لديهم.