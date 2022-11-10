«التعليم» تعلن شروط الترشح لرئاسة لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية

بدأت المديريات التعليمية استعدادتها لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بفتح باب الترشيح لرئاسة لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الشهادة الإعدادية، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد 14 يناير 2023، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المعتمدة والمعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

التقديم للمشاركة في أعمال الامتحانات في لجنة النظام والمراقبة

وقالت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي مرسل للإدارات التعليمية، إنّه على الراغبين للتقديم في للجنة النظام والمراقبة، بالتقديم للإدارة شؤون الطلبة والامتحانات للمديرية بطلب معتمد من وكيل الوزارة مرفق بها «صورة البطاقة وصحيفة أحوال حديثة» في المواعيد المحددة لكل مديرية تعليمية.

شروط الترشح لرئاسة لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية

وحدّدت المديريات التعليمية، شروط الترشيح لرئاسة لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2023 وهي كالتالي:-

- خبرة سابقة في أعمال لجان النظام والمراقبة.

- ألا يكون لديه أي مخالفة تتعلق بأعمال الامتحان أو تمس الشرف والأمانة.

- ألا يكون صدر ضده قرار بالحرمان من أعمال الامتحانات.

- ألا يكون محالًا للمحكمة التأديبية.

- ألا يكون محالًا للمحكمة التأديبية بسبب أعمال الامتحانات.

- ألا يكون محالًا للمعاش قبل 31/8/2022.

- ألا يكون لديه أقارب من الطلبة المتقدمين للامتحان هذا العام حتي الدرجة الرابعة.

- ألا يكون مشتركًا في أي لجان عامة أو محلية وفقا لم ورد بالقرار الوزاري 365 لسنة 1994.

- أن تتطبق علية الشروط الواردة بالنشرة العامة للامتحانات المحلية رقم (1) لعام 2019.