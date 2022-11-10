قناة الحياة تنشر تقريرا حول قدرات وخبرات اللجنة المنظمة لقمة المناخ

تواصل فرق عمل اللجنة المنظمة، جهودها في تنظيم فعاليات «COP 27»، إذ تتكون من شباب البرنامج الرئاسي، الذين اكتسبوا وتبادلوا الخبرات التنظيمية للأحداث الدولية الكبرى، على مدار الست سنوات السابقة منذ عام 2016، وصولًا إلى مشاركتهم هذا العام في تنظيم قمة المُناخ، وذلك عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، لأعضاء اللجنة المنظمة المسؤولة عن غرفة العمليات المركزية بالمنطقة الخضراء في مؤتمر قمة المُناخ بمدينة شرم الشيخ.

وتظهر السمة الرئيسة لشباب البرنامج الرئاسي، من خلال ثقافة الإدارة والتنظيم، وروح الفريق التي تنتقل من دفعة إلى أخرى، بحسب بيان نشرته قناة الحياة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تكوين مجموعات من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية

أضاف البيان، «جاء التكليف الرئاسي لشباب البرنامج بتنظيم قمة المناخ (27) بمدينة شرم الشيخ في شهر يناير الماضي، عندما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، خلال كلمته في الحفل الختامي للمنتدى في نسخته الرابعة، بتكوين مجموعات من شباب مصر والعالم، للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد والتنظيم للقمة».

وخلال الجولة الرئاسية بالمنطقة الخضراء صباح اليوم، حرص الرئيس على التحدث مع أعضاء اللجنة المنظمة، وعبر عن ثقته في إمكانات اللجنة المنظمة، وقدرة أعضائها من شباب البرنامج الرئاسي، على تنظيم قمة المُناخ بصورة عالمية مشرفة لمصر، مشيدًا بالخبرات التي اكتسبوها خلال تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية السابقة.

ولفت التقرير، إلى أن قوام شباب البرنامج الرئاسي، يتكون من 1800 شاب وفتاة، تتراوح أعمارهم من 22 إلى 37 عاما، وتتنوع تخصصاتهم لنحو 42 تخصصا أكاديميا متنوعا، وغالبيتهم من حملة الدراسات العليا، كما يجيد العديد منهم التحدث بعدة لغات، وفي ضوء هذه القدرات الفنية العالية، نجح شباب البرنامج الرئاسي في تنظيم أكثر من 25 مؤتمر واحتفالية محلية.

وكذا تنظيم أكثر من 15 حدث دولي داخل مصر وخارجها؛ أبرزها منتدى شباب العالم بنسخه الأربعة، كما أسس شباب البرنامج الرئاسي منظومة متابعة إلكترونية ولوجستية لعمليات التنظيم، وذلك للربط والتكامل بين مختلف فرق العمل والتي تتنوع تخصصاتها بين الإدارة والتشغيل، والدعم اللوجستي، وإنتاج وإدارة المحتوى، والتسويق الفني والإعلامي والرقمي، وإدارة الطوارئ والأزمات.

وأوضح التقرير: «في ضوء هذه القدرات التنظيمية والخبرات المتراكمة، يتولى شباب البرنامج الرئاسي في قمة المناخ (27) مسئولية إدارة اللوجستيات وتنظيم الفعاليات من خلال غرفة العمليات المركزية وكذلك الفرق الميدانية المتنوعة والمنتشرة في نطاق مدينة شرم الشيخ ومركز المؤتمرات الدولي والمنطقة الخضراء».

ويتكون قوام الفريق التنظيمي لقمة المناخ الذي يديره شباب البرنامج الرئاسي من عدد 2000 منظم، منهم شباب البرنامج الرئاسي، وشباب جامعات ومتطوعين مصريين وأجانب.

المهام الرئيسية لغرفة العمليات المركزية

وتتجسد المهام الرئيسية لغرفة العمليات المركزية التي يديرها شباب البرنامج الرئاسي في مؤتمر المناخ في الآتي:

الربط والتنسيق بين كل الجهات والوزارات المعنية والشركات المنظمة، وإدارة منظومة الاستقبال والانتقالات، وإدارة الفنادق والضيافة، والإدارة والإشراف على تنفيذ الفاعليات داخل المنطقة الخضراء التابعة للدولة المصرية، فضلًا عن قيام اللجنة المنظمة بمعاونة سكرتارية الأمم المتحدة في إدارة وتنظيم المنطقة الزرقاء «مركز المؤتمرات الدولي»، كما يوجد فريق عمل مسئول عن التعامل مع الشخصيات الهامة، وفريق في غرفة العمليات الفرعية لإدارة الأزمات الطارئة.