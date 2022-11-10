الكشف على 1169 مواطنا مجانا في قافلة طبية بدمياط: فحص وأشعة وتحاليل

أجرت قافلة طبية أطلقتها مديرية الصحة بدمياط في عزبة حماد بمركز كفر البطيخ، الكشف على 1169 مواطنا بالمجان على مدار يومين، ضمن سلسلة القوافل الطبية المنفذة تباعًا بقرى المحافظة للوصول بالخدمات العلاجية إلى المواطنين بجميع المناطق، وفقًا لخطة التعاون بين محافظة دمياط ووزارة الصحة والسكان.

العلاج على نفقة الدولة

وتلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تقريرا حول نتائج القافلة المُنفذة بعزبة حماد ،حيث أسفرت عن توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1169مواطن، وتحويل 19 حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالة، وإجراء 715 تحليل معملي، وفحص 37 حالة بالأشعة، والكشف على 36 حالة بالسونار.

التخصصات الطبية

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، إن تلك القوافل تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، وجرى دعم القوافل بالتجهيزات اللازمة والأطقم الطبية لتقديم أفضل خدمة علاجية للمواطنين.