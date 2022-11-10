حبس المتهمين بسرقة مخزن في مدينة نصر

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين بسرقة مخزن خاص بإحدى الشركات بأسلوب المغافلة في مدينة نصر، عقب اعتراف المتهمين بالسرقة، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فكانت البداية عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، من مسئول بإحدى الشركات، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة بعض المنقولات من داخل المخزن الخاص بالشركة، وتبين من خلال التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه مشرف أمن بالشركة.

وعقب ضبط رجال الشرطة، المتهم، اعترف بارتكابه للواقعة بأسلوب المغافلة، بالاشتراك مع تاجر خردة «تم ضبطه»، وأقر أنه نظرًا لطبيعة عمله بالشركة محل البلاغ، وعلمه بتواجد بعض المنقولات المتهالكة داخل المخزن الخاص بالشركة، اختمرت في ذهنه فكرة سرقتها.

اعترافات

واعترف المتهم الأول، بأنه أتفق مع المتهم الثاني على القيام بارتكاب الواقعة، وأنهم تمكنا من الاستيلاء على المسروقات المُشار إليها، عقب انصراف العاملين بالشركة، ونقلها لمخزن خاص بالمتهم الثاني، مقيم في منطقة منشأة ناصر، باستخدام سيارة نقل «مستأجرة»، وقام الثاني بشراء المسروقات مقابل مبلغ مالي.

وأيد المتهم الثاني أقوال المتهم الأول، وتم ضبط كل المسروقات داخل المخزن المُشار إليه، والمبلغ المالي حصيلة بيع المسروقات، وباستدعاء المجني عليه، تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

عقوبة ارتكاب جريمة السرقة

أما عن عقوبة ارتكاب جريمة السرقة، أوضح محمود عبد الله المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات أوضح عقوبة ارتكاب جريمة السرقة، وتحديدا المادة رقم 318، التي نصت على أن من يرتكب واقعة السرقة، يواجه الحبس بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.