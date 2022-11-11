عضو مجلس الشيخ مصطفى الكحيلي: تنظيم مصر لـCOP27 عودة لدورها التاريخي

أشاد مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ عن أسيوط بتنظيم مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 والتي انطلقت فعالياتها بشرم الشيخ.

تقدير عالمي لمبادرات مصر

وأضاف «الكحيلي»، أن تنظيم هذا الحدث العالمي من حيث حجم المشاركة وتأمينه وتنظيمه وتوفير البنية التحتية القادرة على توفير خدمات للمشاركين يعكس قوة وخبرة مصر في تنظيم المحافل الدولية ولاسيما الكبيرة منها، وتقدير عالمي لرؤية ومبادرات وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن أسيوط إلى أهمية انعقاد المؤتمر في جمهورية مصر العربية والتي تمثل قارة أفريقيا، وهي القارة الأكثر تضررًا أضعاف ما تساهم به من أضرار في البيئة الكونية.

وشدد على أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، في شرم الشيخ، الذي يحضره 50 ألف مشارك من أكثر من 150 دولة لمناقشة قضية تغير المناخ، شهادة تؤكد قوة ومكانة مصر بين دول العالم، وثقة هذه الدول في القيادة السياسية المصرية في إدارة واستضافة مؤتمر عالمي بهذا الحجم.

الاقتصاد الأخضر

وطالب عضو الشيوخ بتنفيذ القرارات والتعهدات التي سوف تخرج من المؤتمر وتحويلها من الأقوال إلى الأفعال، وطالب بضرورة التوسع في الاستثمار في الاقتصاد الأخضر لمحاولة الحد من التغيرات المناخية والعمل على خفض درجات الحرارة على الكرة الأرضية حفاظاً على التنوع البيولوجي وحياة الإنسان.

وأعرب عن أمنيته في أن تستمر هذه الأفكار إلى ما بعد المؤتمر، وأن تطبق في المستقبل لمواجهة تحديات المناخ، وأن تكون جزءًا من العمل من أجل مواجهة تحديات المناخ، التي تهدد العالم أجمع.