«الصناعات الغذائية» تشيد بقمة المناخ: سنواصل العمل لزيادة الإنتاج

أكد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية برئاسة النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، على دور عمال مصر في التنمية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، ومساندة الدولة وقت الأزمات والتحديات، وأهمية وتثمين القرارات التي يوجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من برامج حماية اجتماعية وحياة كريمة، للشعب المصري، والفئات الأكثر احتياجا.

نجاح مصر في تنظيم قمة المناخ

ودعا مجلس نقابة الصناعات الغذائية، الملايين من العمال إلى مزيد من العمل بهدف أجل زيادة الإنتاج، والتنمية في كافة المجالات، مشيدًا بالتنظيم الجيد لمؤتمر المناخ المنعقد حاليا في الشيخ الذي يشارك فيه زعماء وقادة العالم، وهو ما يؤكد قوة واستقرار الدولة المصرية.

قطاعات الصناعات الغذائية

وقالت النقابة في بيان اليوم الجمعة، إن المجلس ناقش بعض الملفات التنظيمية، والتواصل المستمر مع القواعد العمالية، وخطة العمل المستمرة نحو التدريب والتثقيف والتوعية للنقابين والعاملين بقطاعات الصناعات الغذائية، بحقوقهم وواجباتهم طبقا للقوانين والتشريعات واللوائح والنظم المعمول بها، وأن كل ذلك هدفه صناعة عامل قادر على المفاوضة الجماعية، والمشاركة في عملية التنمية وزيادة الإنتاج لمواجهة التحديات الراهنة.