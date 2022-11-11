مستشار برنامج المناخ العالمي: تصفير الانبعاثات الكربونية قد يحتاج لأكثر من قرن

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، إن الوصول إلى صفرية الانبعاثات الكربونية صعب، وقد يستغرق فترة زمنية لا تنتهي خلال الـ10 سنوات المقبلة، متابعا: «مش معقول بقالنا 500 سنة بنحقن في الغلاف الجوي بانبعاثات وهنخلصه في 10 أو 15 سنة.. دة كلام خيالي».

إصلاح جزء مما حدث خلال 100 عام

وأضاف «علام»، خلال اتصال هاتفي لبرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم الجمعة، أنه يمكن خلال 100 عام إصلاح جزءا مما حدث خلال الفترة الماضية نتيجة الانبعاثات الكربونية.

ولفت أنه من المحتمل في عام 2050 ثبات درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، وإذا لم يحدث ذلك فستصبح مشكلة كبيرة، وهذا هو الجهد الذي يُبذل على مستوى العالم حاليا، لأن تخطي هذه الدرجة ستكون مشكلة تصعب السيطرة عليها، وأسوأ الاحتمالات هو تخطي 2.5 درجة والوصول إلى 3 درجات، وقد ينتج عنها تسونامي وجفاف وأعاصير وتصحر كامل وارتفاع الحرارة.

قمة المناخ في شرم الشيخ استثنائية

وأوضح أن قمة المناخ في شرم الشيخ استثنائية، مطالبا أن يكون هناك التزاما من دول العالم بتنفيذ توصيات المؤتمر.