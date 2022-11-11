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ضبط 28 قطعة سلاح وتنفيذ 534 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسيوط

كتب:

محمد بركات ومريم جاد
12:23 م | الجمعة 11 نوفمبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن أسیوط، حملة أمنیة استھدفت دائرتي مركز وقسم شرطة أبو تیج بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا، لاسیما استھداف وضبط حائزي ومتجري الأسلحة الناریة والذخائر غیر المرخصة، وضبط المحكوم علیھم الھاربین من تنفیذ الأحكام.

ضبط 28 قطعة سلاح

وأسفرت جھود الحملة الأمنية عن تحقیق النتائج الإیجابیة التالیة:

- ضبط 28 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 9 بنادق آلیة، 12 بندقیة خرطوش، 7 فرد محلي.

- عدد من الطلقات الناریة بحوزة 27 متھما، من بینھم 12 لھم معلومات جنائیة.

- ضبط 8 قضایا إتجار في المواد المخدرة، وكمیات متنوعة من المواد والأقراص المخدرة بحوزة عدد 8 متھمین، من بینھم 4 لھم معلومات جنائیة.

- تنفیذ 534 حكما قضائيا متنوعا.

واتخذت الإجراءات القانونیة، وجارٍ استمرار الحملات.

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بقلم محمد بركات ومريم جاد